В июле продажи росли только у кроссоверов и универсалов

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2019 года рост продаж был отмечен лишь в двух сегментах, при том, что весь рынок упал на 2,5%.

Так, положительную динамику показал крупнейший сегмент российского рынка – SUV. Реализация новых кроссоверов и внедорожников в нашей стране по итогам июля увеличилась на 4,2%. Это позволило сегменту SUV занять долю рынка в 44,4%.

Кроме этого, выросли еще продажи универсалов повышенной вместимости (сегмент LAV) – на 1,3%. Но его доля пока не очень высока и составляет 3,1%.

О том, какие модели являются самыми продаваемыми в этих и остальных сегментах российского рынка, можно узнать в специально подготовленной инфографике.

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