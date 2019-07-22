В Екатеринбурге стали меньше покупать автомобилей с пробегом

сегодня, 08:00 204 0

В Екатеринбурге стали меньше покупать автомобилей с пробегом

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – июле текущего года на вторичном рынке Екатеринбурга было реализовано 25 372 легковых автомобиля. Это на 3,5% меньше, чем за 7 месяцев 2018 года.

Лидером среди марок здесь, как и в некоторых других городах-миллионниках, стала отечественная LADA – ей принадлежит 14,8% от всего объема перепродаж на авторынке Екатеринбурга. На втором месте, с большим отставанием от лидера, находится японская Toyota с долей рынка 8,3%. Третью строчку занимает Hyundai (7,6%), а далее с одинаковым результатом в 5,6% идут Nissan и KIA. Таким образом, на эти пять марок приходится свыше 40% екатеринбургского рынка подержанных легковых машин.

О том, какие модели с пробегом чаще других выбирали жители уральской столицы в январе – июле текущего года, можно узнать здесь.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили продажи вторичный рынок автомобили с пробегом марки-лидеры hyundai kia lada nissan toyota

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