Рынок автомобилей с пробегом в Омске вырос на 2%

сегодня, 08:05 1546 0

Рынок автомобилей с пробегом в Омске вырос на 2%

АВТОСТАТ ОМНИБУС-2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев (третья волна)
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – июле текущего года на вторичном рынке Омска был реализован 24 241 автомобиль. Это на 1,9% больше, чем за первые семь месяцев 2018 года.

В отличие от некоторых городов-миллионников (Краснодара, Самары, Нижнего Новгорода), где наибольшая доля рынка принадлежит отечественным «Ладам», в Омске лидером является японская Toyota. На ее долю приходится 18,9% от всего объема продаж автомобилей с пробегом, а LADA занимает вторую строчку рейтинга с показателем 16,1%. Третье и четвертое места заняли Nissan (10,3%) и Hyundai (6,1%). Таким образом, на эти четыре марки приходится больше половины (51,4%) вторичного авторынка Омска.

А вот о том, какие модели с пробегом чаще других выбирали омичи в январе – июле текущего года, можно узнать здесь.

, источник: АВТОСТАТ

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