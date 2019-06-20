В компании Hyundai рассказали о новом концепте электрокара

10 сентября нынешнего года в немецком Франкфурте откроется Международный автосалон. В этот же день компания Hyundai представит электрический концепт-кар под названием «45». А также расскажет об оригинальных футуристичных инновациях и их применении для иллюстрации концепции Style Set Free.

Как сообщает пресс-служба корейского автопроизводителя, новый концепт-кар призван продемонстрировать дальнейшее направление развития дизайна автомобилей Hyundai, в том числе и электрокаров. Внешне электроконцепт «45» напоминает первую модель корейского бренда, которая была произведена еще в 70-х годах прошлого века. Вместе с тем, новая концепция воплотила в себе прогрессивное направление дизайна, показывая при этом эволюцию стилистики Hyundai, которую ее создатели назвали «чувственная спортивность».

Отметим, что электромобили Hyundai пока не представлены на российском рынке. Несмотря на очень низкие показатели, их продажи в нашей стране растут. Так, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 1 полугодии 2019 года объем рынка новых электрокаров в РФ вырос почти втрое (до 147 шт.), а подержанных – в 1,5 раза (до 1395 шт.).

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 – 2020 годах – смотрите в «Календаре новинок».