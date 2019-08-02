ТОП-10 наиболее «мужских» марок автомобилей

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» проанализировали данные ряда опросов автовладельцев, на основании которых были установлены марки автомобилей с наибольшей долей владельцев-мужчин.

Как показывают результаты опросов, самой «мужской» маркой автомобиля является японская Infiniti, у которой 95,8% владельцев – мужчины и лишь 4,2% – женщины. На втором месте по этому показателю с минимальным отрывом от лидера находится отечественный УАЗ (95,5%). Третье и четвертое место занимают еще два японских бренда – Subaru (93,3%) и Toyota (92,7%). Пятерку лидеров по этому показателю замыкает Skoda (91,7%).

Кроме них, в ТОП-10 самых «мужских» марок попадают еще: Volkswagen (91,4%), Mercedes-Benz (91,2%), Ford (91%), Mitsubishi (90,9%) и Honda (90,7%).

Отметим, что в ходе исследования было суммарно обработано более 240 тысяч анкет респондентов в возрасте от 18 до 65 лет. Опросы проводились в период с 2013 по 2019 годы, при этом учитывались марки, количество анкет по которым составило не менее 600 штук (то есть, не менее 0,5% от общего количества).

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