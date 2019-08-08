Средняя премия по ОСАГО снизилась на 5,5%. Влияет реформа?

По итогам семи месяцев 2019 года средняя премия по ОСАГО снизилась на 5,5% по сравнению с январем - июлем 2018 года и составила 5 370 рублей. Для легковых автомобилей физических лиц стоимость ОСАГО в июле составила 5 363 рубля, она стала меньше на 3,08% по сравнению с июлем прошлого года. Средняя выплата в январе - июле продемонстрировала рост на 4,3% - с 64,1 до 66,9 тыс. рублей. Такие цифры сообщил президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

На официальном сайте РСА содержится также информация о количестве заключенных договоров ОСАГО и заявленных страховыми компаниями убытков. Эти данные также подверглись изменениям. Так, количество договоров ОСАГО, заключенных с января по июль, выросло по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 1,4% - с 22,70 до 23,01 млн штук. В то же время сумма начисленных премий сократилась на 4,2% - со 129 до 123,5 млрд рублей. Количество заявленных убытков возросло на 5,5% с 1,25 до 1,32 млн штук, а урегулированных - на 5,8% с 1,24 до 1,32 млн штук. Сумма выплат по страховым случаям увеличилась на 10,4% - с 79,78 до 88,09 млрд рублей.

Средняя выплата в июле 2019 года составила 69,239 тыс. рублей, средняя премия - 5,407 тыс. рублей.

«Тренд на снижение размера премии и рост выплат наблюдается на протяжении всего года. В качестве причин снижения стоимости ОСАГО мы отмечаем возрастающую конкуренцию между страховщиками - участниками рынка в результате расширения тарифного коридора с 9 января этого года», - прокомментировал Игорь Юргенс. Он также высказал предположение, что на размер премии оказало влияние изменение подхода к учету коэффициентов «возраст-стаж» и «бонус-малус»: расчёты премии стали более гибкими».