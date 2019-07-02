Продажи Chevrolet Camaro увеличились на 100%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 7 месяцев 2019 года на российском рынке было реализовано 142 экземпляра легендарного американского купе Chevrolet Camaro. Это ровно в два раза превышает результат аналогичного периода прошлого года (71 единица).

По данным сайта «Цена Авто», рекомендованная розничная стоимость заднеприводного купе Chevrolet Camaro с 2-литровым двигателем мощностью 238 л.с. составляет от 2,99 до 3,42 млн рублей в зависимости от комплектации.

Отметим, что для продвижения данной модели на российском рынке летом текущего года была запущена необычная рекламная компания с привлечением фитнес-блогеров. Акцент был сделан на мощь, динамику и эмоциональную составляющую модели.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».