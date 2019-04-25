Isuzu открыла в России 10 новых дилерских центров

сегодня, 15:17 373 0

Isuzu открыла в России 10 новых дилерских центров

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Isuzu Rus в 2019 году продолжила активно развивать свою дилерскую сеть. Поставлена задача – обеспечить технику марки Isuzu качественным сервисом с использованием оригинальных запчастей во всех основных регионах страны. Так, в первом полугодии компания открыла 10 новых центров по продаже и обслуживанию грузовой техники и пикапов D-Max. География покрытия – Центральный федеральный округ, Сибирь и Дальний Восток. Общее количество дилерских центров Isuzu в России теперь достигло 85.

Грузовое направление дилерской сети пополнилось 4 новыми центрами: ООО «ТТМ Центр» (Саратов), ООО «Пензенская автомобильная компания» (Пенза), ООО СП «НБИ Транспорт-Сервис» (Великий Новгород), ООО «АвтоФорум-Богородск-П» (Московская область).

Что касается пикапов D-Max, теперь их можно приобрести и обслуживать в 6 новых центрах: ООО «ИСУЗУ ЛИПЕЦК» (Липецк), ООО «АвтоФорум-Богородск-П» (Московская область), ООО «ВИК АВТО» (Ростов-на-Дону), ООО «ФЕНИКС-АВТО ХМ» (Омск), ООО «Исузу Сахалин» (Южно-Сахалинск), ООО «ЭХО-Н» (Самара).

Напомним, Isuzu – бренд, который официально представлен в России с 2006 года, его производственная площадка расположена в Ульяновске. Модельный ряд коммерческой техники марки включает шасси полной массой от 3,5 до 33 тонн, а также пикапы D-Max, представленные на рынке в апреле нынешнего года.

Полный список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: дилеры легкие коммерческие автомобили грузовые автомобили региональные дилеры isuzu isuzu d-max

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