Toyota завершает выпуск RAV4 четвертого поколения

1 октября 2019 года завод "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге завершает выпуск кроссовера Toyota RAV4 четвертого поколения и запускает производство абсолютно нового по дизайну Toyota RAV4, который встанет на одну ступеньку с большими внедорожниками японского бренда.

Как сообщает пресс-служба японской компании, у нового RAV4 увеличены габариты, улучшена геометрическая проходимость. Автомобиль имеет более жесткую конструкцию кузова, пониженный центр тяжести, улучшенную управляемость. Внедорожник будет предлагаться с двумя новыми атмосферными двигателями. У него будет вариатор с механическим редуктором, новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса и комплексная система помощи при движении по бездорожью Multi-terrain select.

За безопасность автомобиля отвечают высокие технологии: он получил "5 звезд" в краш-тестах Euro NCAP, благодаря инновационной архитектуре TNGA и новейшему пакету систем активной безопасности Toyota Safety Sense.

Напомним также, что согласно исследованиям аналитического агентства "АВТОСТАТ", Toyota RAV4 является лидером по сохранности остаточной стоимости среди трехлетних кроссоверов.

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