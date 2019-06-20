Новый кроссовер Hyundai Palisade появился в России у частного лица

Полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade был представлен в ноябре 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе, а в начале 2019-го стартовали его продажи в Корее. Спрос на новинку оказался ажиотажным, очередь растянулась на несколько месяцев, в связи с чем компания Hyundai пока отложила вопрос экспорта модели в другие страны.

Официальный старт продаж Hyundai Palisade в России предположительно намечен на первую половину 2020 года, но уже сегодня по российским дорогам колесит первый экземпляр этой модели. Как сообщает портал SpeedMe.ru, новинку поставили на учет в ГИБДД в июле, при этом еще в мае испытательная лаборатория Санкт-Петербурга выдала свидетельство о безопасности транспортного средства, которое необходимо для постановки на учет автомобиля без ОТТС. Предположение о том, что корейская компания ввезла автомобиль в страну для демонстрации дилерам, не подтвердилось – в представительстве Hyundai опровергли эту информацию. Между тем, по данным ГИБДД, некое частное лицо зарегистрировало первый в России Hyundai Palisade в Самарской области – номерной знак на кроссовере имеет индекс «763».

Как уже сообщал «АВТОСТАТ», в Корее этот кроссовер предлагается с бензиновым шестицилиндровым мотором объемом 3,8 литра мощностью 295 л.с., а также с четырехцилиндровым 2,2-литровым турбодизелем с отдачей 202 л.с. Обе версии имеют восьмиступенчатый «автомат». Скорее всего, на нашем рынке мы увидим эти же двигатели – возможно, в немного иных вариантах мощности. Кроме того, все российские версии с большой долей вероятности будут полноприводными.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2019 – 2020 годах – смотрите в «Календаре новинок».