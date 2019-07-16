Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 1 полугодии 2019 года юридическими лицами было ввезено в Россию 115,5 тыс. легковых машин (как новых, так и подержанных). Это на 2% выше результата годичной давности.

Порядка 30% автомобилей прибыло в нашу страну из Японии, что соответствует 33,3 тыс. единиц. На долю Германии пришлось около 20% или 21,7 тыс. машин. Из США было импортировано 12,8 тыс. легковых автомобилей. Таким образом, на долю этих трех стран приходится свыше половины (59%) всего автоимпорта.

Кроме них, в ТОП-10 стран по объему импорта легковых автомобилей в РФ за 6 месяцев нынешнего года попали: Словакия (6,7 тыс. шт.), Великобритания (6,5 тыс. шт.), Китай (6,4 тыс. шт.), Таиланд (5,1 тыс. шт.), Венгрия (4 тыс. шт.), Турция (3,9 тыс. шт.) и Финляндия (2,4 тыс. шт.).

Также напомним, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили аналогичный рейтинг по экспорту легковых автомобилей в Россию.

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