Toyota инвестирует в свой петербургский завод 20 млрд рублей

Во время вчерашнего рабочего визита врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на завод «Тойота Мотор» были озвучены некоторые подробности СПИК, заключенного 28 июня между Минпромторгом России, Санкт-Петербургом и ООО «Тойота Мотор». В частности, речь идет о том, что Toyota планирует за 10 лет вложить в развитие питерского предприятия 20 млрд рублей. Модернизация существующих мощностей должна привести к увеличению объема выпуска моделей Toyota Camry и Toyota RAV4.

Как сообщает пресс-служба губернатора, за 12 лет мощности завода выросли в 2 раза, а объем производства – почти в 12 раз. С момента открытия в 2007 году на петербургском заводе компании произведено более 350 тысяч автомобилей. В ходе готовящейся модернизации и развития пролизводства только в рамках СПИК губерния ожидает получения в бюджет города около 5 млрд рублей в виде налоговых сборов.



Александр Беглов подчеркнул, что город активно развивает «умные инвестиции», подразумевающие развитие высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест на петербургских предприятиях. «Именно такие предприятия, где активно используются самые передовые технологии и методы работы, должны быть лидерами экономики Петербурга», - сказал он.

Отметим, что обе модели, в модернизацию производства которых японская компания планирует вложить свои средства, входят в ТОП-25 самых продаваемых на российском рынке. Так, согласно данным АЕБ, реализация Toyota Camry в январе – июле 2019 года составила 19207 автомобилей (+11,4% по сравнению с АППГ). Что касается RAV4, то его показатель – 16637 штук (+1,2%).

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