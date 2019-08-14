Продажи кабриолетов в России снизились на 11%

сегодня, 10:58 611 0

Продажи кабриолетов в России снизились на 11%

Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 7 месяцев 2019 года на российском рынке было реализовано 214 новых кабриолетов, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (240 штук).

Самой популярной моделью с открытым верхом в этом сезоне является MINI Cabrio. За отчетный период 66 таких кабриолетов стоимостью от 2,22 млн рублей нашли своих хозяев в Российской Федерации. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году (35 шт.). Стоит отметить, что 40 из 66 кабриолетов MINI были реализованы в заряженной версии John Cooper Works.

На втором месте по популярности среди кабриолетов в России находится BMW 4 Серии Cabrio. В январе – июле было продано 58 экземпляров этой модели стоимостью от 3,17 млн рублей. К сожалению, это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (83 шт.). В ТОП-5 новых кабриолетов за 7 месяцев 2019 года также вошли: Porsche 911 (24 шт.), Mercedes-Benz E-Class (23 шт.) и Smart ForTwo (19 шт.).

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи модели-лидеры

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