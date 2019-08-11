Продажи новых автомобилей Rolls-Royce в России выросли на 92%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев 2019 года объем рынка новых автомобилей Rolls-Royce в России составил 94 единицы, что на 91,8% выше результата годичной давности (49 шт.).

Самой популярной моделью Rolls-Royce в нашей стране является роскошный внедорожник Cullinan, который занимает 65% от общих продаж бренда. Так, в январе – июле жители нашей страны приобрели 61 экземпляр этой модели, продажи которой стартовали только в декабре прошлого года.

Второе место в линейке Rolls-Royce по предпочтениям среди россиян занимает купе Wraith – за 7 месяцев нынешнего года было куплено 22 таких автомобиля. Также за это время своих владельцев нашли 6 седанов Ghost и 5 – Phantom. А вот кабриолеты Dawn даже в разгар летнего сезона остались не востребованы.

Примерно две трети купленных новых автомобилей Rolls-Royce приходится на Москву и Московскую область – в количественном выражении это 50 и 11 экземпляров соответственно. Петербургскую «прописку» получили 10 новых автомобилей британской марки, 4 машины отправились в Краснодарский край, 3 – в Свердловскую область, по 2 – встали на учет в Приморском крае, Татарстане и Чечне. Еще в 10 субъектах РФ было куплено по одному автомобилю Rolls-Royce.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».