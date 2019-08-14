Jaguar Land Rover в июле сохранил продажи в России на прошлогоднем уровне

Компания Jaguar Land Rover Россия по итогам июля реализовала 876 автомобилей, что соответствует уровню прошлого года. Так, в прошлом месяце российские клиенты приобрели 704 внедорожника Land Rover – на 5% больше, чем годом ранее. Реализация автомобилей Jaguar составила 172 единицы (-16%), согласно данным АЕБ.

По итогам семи месяцев 2019 года в России было реализовано 5702 автомобиля Jaguar и Land Rover, что на 11% ниже показателя годичной давности. С начала года на российском рынке было продано 4654 внедорожника Land Rover (-9%), в то время как реализация Jaguar составила 1048 автомобилей (-21%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце июня российские дилеры Jaguar Land Rover начали прием заказов на обновленный компактный кроссовер Discovery Sport 2020 модельного года, который поступит в продажу уже этой осенью. Цены на новинку составляют от 2 млн 930 тыс. до 4 млн 082 тыс. рублей.

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