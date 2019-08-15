Авторынок Западной Европы в июле остался на прошлогоднем уровне

Продажи легковых автомобилей в Западной Европе в июле остались на прошлогоднем уровне и составили 1 млн 186 тыс. 175 машин (+0,1%). Согласно данным консалтинговой компании LMC Automotive, за семь месяцев 2019 года реализация автомобилей в Западной Европе составила 8 млн 848 тыс. 215 единиц – на 3% меньше, чем годом ранее.

Лидером по реализации автомобилей в июле стала Германия, где было продано 322788 машин (+4,7%). Таким образом, после июньского падения спроса вновь зафиксирован положительный результат. Второе место в европейском первенстве заняла Франция с показателем 172228 реализованных автомобилей (-1,8%).

Третий результат показала Великобритания – 157198 машин (-4,1%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат за июль с 2012 года, при этом отрицательная динамика фиксируется пятый месяц подряд. На уровень спроса негативно влияют экономическая и политическая неопределенность в стране, а также продолжающееся падение спроса на автомобили с дизельным двигателем из-за ужесточения требований для этого сегмента. Далее идет Италия, чьи автодилеры реализовали 152800 машин (-0,1%). Таким образом, после двух месяцев падения спрос на автомобили стабилизировался, отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA).

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на пятой строчке европейского рейтинга. По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили 129,9 тыс. единиц (-2,5%). Добавим также, что испанский авторынок в июле снизился на 11,1% и составил 116686 машин.

Быстро узнать стоимость автомобиля на российском рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».