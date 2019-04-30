Южная Корея хочет запретить продажу ряда дизельных моделей Audi, Volkswagen и Porsche

сегодня, 09:59 257 0

Южная Корея хочет запретить продажу ряда дизельных моделей Audi, Volkswagen и Porsche

Рынок транспортных средств в России
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Власти Южной Кореи заявили о намерении запретить реализацию на внутреннем рынке ряда моделей автомобилей Audi, Volkswagen и Porsche в связи с нарушениями норм по выбросам в атмосферу.

Как сообщает агентство "Прайм", запрет коснется автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, в частности Audi A6 40 TDI Quattro, Audi A6 50 TDI Quattro, Audi A7 50 TDI Quattro, Volkswagen Touareg V6 3.0 TDI BMT, Volkswagen Touareg 3.0 TDI 4 Motion и Porsche Cayenne 2014-2018 годов выпуска.

Данные меры были предприняты после того, как специалистами было установлено, что автопроизводители вмешивались в работу датчиков выбросов, в результате чего показатели были занижены, а автомобили получали необходимую для реализации лицензию. Однако, как было установлено, в действительности объемы выбросов оксида азота в атмосферу превышали установленные нормы в 10 раз.

Кроме введения запрета на продажу указанных моделей южнокорейское министерство окружающей среды планирует также наложить штрафы до 6,5 млн долларов на автопроизводителей и подать запрос в прокуратуру для начала расследования деятельности компаний в Южной Корее.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: отзыв audi porsche volkswagen

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