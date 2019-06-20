Nissan и KIA поменяются площадками в Иркутске

Группа компаний «Агат-Авто», официально представляющая в Иркутске бренды KIA и Nissan, проведет «рокировку» площадок для этих брендов. Так, KIA переедет с дилерского центра на улице Полярной в дилерский центр на Трактовой, а Nissan вернется с этого салона в автоцентр на Полярной, пишет портал «Континент Сибирь».

«Мы подписали соглашение с Nissan о том, что в течение трех лет мы реконструируем салон и приведем его в соответствие с новыми стандартами NREADI 2.1», – пояснили в ГК «Агат-Авто». Выбор в пользу салона на Полярной, по данным источников, был в том числе связан с тем, что стоимость работ по приведению площадки к стандартам марки в разы меньше, чем в случае с салоном на Трактовой. По данным «Агат-Авто», переезд будет осуществлен в течение сентября.

Участники рынка считают происходящие изменения закономерными, отмечая, что Nissan значительно сократил модельный ряд в России, оставив в нем лишь внедорожники. В частности линейку марки покинула как флагманская Teana, так и доступная модель Almera, на которую ранее приходилось до 50% от всех продаж марки. В таких условиях дилеры марки начали оптимизировать свои площади, исходя из изменившейся экономики. Так, например, в Новосибирске компания «Эксперт-НСК» разделила действующий полнофункциональный салон Nissan на Большевистской площадью 9980 кв.м. на две части, что позволило разместить на площадке также дилерский центр корейской марки KIA, а также адаптировать салон Nissan под новые стандарты дистрибьютора. Причем это решение стало постоянным для обеих марок.

Напомним, что группа компаний «Агат-Авто» стала официальным дилером Nissan в 2008 году. К 2011 году она построила и открыла полнофункциональный дилерский центр Nissan общей площадью более 5500 кв.м на улице Трактовой. Площадь демонстрационного зала дилерского центра составила 1200 кв.м. В свою очередь, дилерство KIA группа компаний получила в 2011 году. Марка разместилась в салоне «Агат-Авто» на Полярной после его комплексной реконструкции. Общая площадь сервисной зоны салона составила 900 кв.м. Примечательно, что этот салон также ранее служил площадкой для Nissan до переезда этой марки на Трактовую.

Также стоит отметить, что ранее «КИА Моторс Россия и СНГ» объявляла о поиске в Иркутске второго официального дилера. На сегодня у компании по трое дилеров в Красноярске и Новосибирске, по двое в Омске и Барнауле. KIA также находится в поисках второго дилера в Кемерове и ранее подписала протокол о намерениях о запуске третьего дилера в Барнауле.

Полный список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».