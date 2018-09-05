Новые Mercedes A-Class и B-Class получили гибридные версии

Компания Mercedes-Benz разработала гибридные модификации сразу для трех компактных моделей: седана и хэтчбека A-класса и компактвэна B 250. Они получили к названию приставку «e» и фирменный шильдик EQ Power.

Как пишет портал SpeedMe, в состав силовой установки входит бензиновой турбомотор объемом 1,33 литра и мощностью 163 л.с., а также 102-сильный электродвигатель, встроенный в 8-ступенчатую трансмиссию с двумя сцеплениями. В сумме агрегаты выдают 218 л.с. и 450 Нм крутящего момента.

Гибридный хэтчбек набирает 100 км/ч за 6,6 секунды – для семейства это самый быстрый показатель. Седан проигрывает в динамике 0,1 секунды, а компактвэн тратит на разгон больше всех – 6,8 секунды. Максимальная скорость у A 250 e и B 250 e ограничена на отметке 235 км/ч, в то время как седан может развить 240 км/ч. На электротяге предельная скорость составляет 140 км/ч.

Емкость батареи составляет 15,6 киловатт-часа. Без подключения бензинового мотора на автомобилях можно проехать до 69 км. Зарядка от источника постоянного тока занимает 25 минут, при подключении к источнику переменного тока время увеличивается до 1 часа 45 минут.

Впервые на автомобилях производителя ДВС не получил отдельный 12-вольтовый стартер. На новинках за запуск отвечает напрямую электромотор. Выхлоп находится сбоку по центру, а глушитель разместили в трансмиссионном тоннеле.

Официальная премьера новинок состоится на Франкфуртском автосалоне, однако европейские дилеры уже открыли прием заказов. Минимальная стоимость хэтчбека составляет 37 тыс. 943 евро (2,74 млн рублей), седана – 37 тыс. 300 евро (2,77 млн рублей), компактвэна – 37 тыс. 663 евро (2,8 млн рублей). В дилерских центрах автомобили появятся до конца этого года.

В России доступны все три модели с классическими ДВС. Стоимость хэтчбека A-класса начинается от 1 млн 790 тыс. рублей, седан обойдется минимум в 1 млн 850 тыс. рублей, а минимальный ценник на модель B250 составляет 2 млн 070 тыс. рублей.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».