Электромобилям могут разрешить бесплатно ездить по платным российским дорогам

Рабочая группа национальной технологической инициативы «Автонет» направила в Минпромторг и МВД РФ законодательную инициативу с предложением сделать платные российские дороги бесплатыми для электромобилей. В «Автонете» уверены, что дополнительные меры по введению льгот для владельцев электрокаров должны продолжить их популяризацию на дорогах России.

«В случае, если такая инициатива будет принята, стоимость дороги из Москвы в Санкт-Петербург по платной магистрали для владельцев электромобилей составит около 1000 рублей. Также возникнет необходимость в оборудовании платных трасс электрозаправочными станциями», – рассказали в пресс-службе НТИ «Автонет».

При этом данная инициатива не нанесет серьезного финансового урона для государства, так как количество электромобилей не превышает 4 тыс. экземпляров. «Не секрет, что низкий темп развития этого вида транспорта обусловлен отсутствием необходимой инфраструктуры. Однако рынок электромобилей показывает ежегодный рост», – отмечают в НТИ «Автонет».

Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», только за первое полугодие 2019 года на российском рынке реализовано 147 новых электромобилей против 52 экземпляров годом ранее. Лидером по продажам стал кроссовер Jaguar I-Pace (74 шт.), опередивший хэтчбек Nissan Leaf (41 шт.), кроссовер Tesla Model X (17 шт.), седаны Tesla Model S (7 шт.) и Tesla Model 3 (4 шт.) и хэтчбек Renault Twizy (4 шт.).

Какие модели электромобилей (и не только) можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».