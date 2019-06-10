Fiat рассказал о новых моделях для Европы

Компания Fiat раскрыла планы появления новых моделей на европейском рынке. Если не считать фургоны и микроавтобусы, выпуском которых занимается подразделение Fiat Professional, то легковая гамма итальянского бренда хоть и будет полностью обновлена, но станет еще менее разнообразной, чем сейчас, пишет «Авторевю».

Как рассказал изданию Autocar глава бренда Fiat Оливье Франсуа, у «Фиата» не будет больших автомобилей, премиум-моделей и спорткаров (для них у FCA есть другие бренды). Это значит, что Fiat 124 Spider, созданный на основе Mazda MX-5, останется без наследника. Не подтверждена и замена для хэтчбека Fiat Punto, производство которого прекращено еще в 2018 году.

Основные усилия будут брошены на семейство ретрокаров Fiat 500, хотя и его серьезно пересмотрят. Уже в 2020 году в нем появится электромобиль с оригинальным кузовом. Он окажется крупнее базовой «пятисотки» и обзаведется дверцами для задних пассажиров: короткие створки будут открываться против хода, как у BMW i3. Позднее на смену микровэну Fiat 500L придет более традиционный универсал, который станет неким аналогом модели Mini Clubman. А следом ожидается паркетник Fiat 500X нового поколения.

За пределами «пятисотого» семейства останутся только две модели. Маленький пятидверный хэтчбек Fiat Panda сменит поколение в 2021 году, а спустя еще два года обзаведется электрической версией. Предвестником будущей «Панды» стал концепт-кар Fiat Centoventi, показанный в марте на автосалоне в Женеве. Наконец, на смену семейству Fiat Tipo (оно включает седан, хэтчбек и универсал) придет некий кроссовер гольф-класса (длиной до 4,5 м), у которого будут относительно простые и доступные версии.

Стоит отметить, что эта стратегия не касается рынков за пределами Европы. Например, в Южной Америке Fiat по-прежнему будет выпускать пикапы Toro и готовит сразу два крупных кроссовера на его базе. А российский рынок и вовсе в стороне от этих преобразований: единственной легковой моделью компании в нашей стране остался базовый Fiat 500 по цене от 1 млн 90 тысяч рублей, и планов по расширению гаммы нет.

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