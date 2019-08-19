Новый Audi RS 6 Avant появится в России во втором квартале 2020 года

Компания Audi представила новый Audi RS 6 Avant, который появится на российском рынке во втором квартале 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Audi, за исключением передних дверей, крыши и крышки багажного отделения, у версии RS и базовой модификации Audi A6 Avant нет общих кузовных деталей. Кузов, ставший приблизительно на 40 мм шире с каждой стороны, отличают выраженные расширения колесных арок. Эффектные пропорции дополнены 22-дюймовыми колесными дисками. Наряду с новым капотом с выступами Powerdome новый Audi RS 6 Avant получил передние фары в стиле моделей семейства A7, которые в качестве опции могут оснащаться светодиодными лазерными модулями RS Matrix LED. Как и светодиодные задние фонари, фары получили динамические указатели поворотов, а также особый динамический режим работы световых элементов RS, активирующийся при отпирании и запирании автомобиля.

Двигатель 4.0 TFSI с двойным турбонаддувом и технологией умеренного гибрида в новом Audi RS 6 Avant развивает 600 л. с. и 800 Н•м крутящего момента в диапазоне от 2100 до 4500 об/мин. Входящая в стандартное оснащение 8-ступенчатая коробка передач tiptronic с оптимизированными моментами переключения и новая функция Launch Control передают энергию двигателя 4.0 TFSI системе постоянного полного привода quattro.

Мощный универсал способен разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3,6 секунды, а всего за 12 секунд Audi RS 6 Avant достигает скорости 200 км/ч. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. С опциональным пакетом dynamic универсал RS разгоняется до максимальных 280 км/ч, а с пакетом dynamic plus – до 305 км/ч.

В передней и задней подвесках нового Audi RS 6 Avant используется пятирычажная конструкция, раздельно отрабатывающая продольные и поперечные нагрузки. Тяги и подрамники изготовлены преимущественно из алюминия. Ширина колеи передних колес составляет 1668 мм, задних – 1651 мм.

Входящая в базовое оснащение адаптивная пневматическая подвеска RS с контролем демпфирования получила особые настройки RS. Благодаря новому модулю пневмопружин с увеличенным на 50% коэффициентом жесткости впервые для автомобиля доступна максимальная скорость 305 км/ч (при заказе опционального пакета dynamic plus). Для подвески предусмотрено несколько режимов работы, а также функция автоматического контроля уровня. Кузов нового Audi RS 6 Avant расположен на 20 мм ближе к дороге по сравнению с AudiA6 Avant со стандартной подвеской, при этом на скорости 120 км/ч и выше кузов опускается еще на 10 мм. В режиме lift на небольших скоростях кузов можно приподнять на 20 мм. Широчайший диапазон настроек спортивной пневмоподвески RS позволяет водителю выбирать между комфортом в дальних поездках и максимальной производительностью при динамичном вождении.

Спортивная подвеска RS sport suspension plus с системой Dynamic RideControl (DRC) предлагается в качестве опции. В конструкции этой подвески используются стальные пружины и амортизаторы с трехступенчатой регулировкой, соединенные по диагонали маслопроводами и центральным клапаном. При прохождении поворота с высокой скоростью клапаны регулируют поток масла в амортизаторе нагруженного переднего колеса, находящегося на внешней дуге поворота. Система увеличивает жесткость амортизатора, снижая таким образом продольный и поперечный крен автомобиля.

Новый Audi RS 6 Avant уже в стандартной комплектации оснащается спортивным рулевым управлением с переменным передаточным отношением. В качестве опции в составе пакетов dynamic и dynamic plus новый Audi RS 6 Avant оснащается системой динамического управления всеми колесами. На низких скоростях задние колеса поворачиваются на угол до 5 градусов в сторону, противоположную направлению поворота передних колес. Это позволяет уменьшить диаметр разворота почти на 1 метр. На средних и высоких скоростях задние колеса поворачиваются на угол до 2 градусов в том же направлении, что и передние, обеспечивая дополнительную стабильность, особенно при быстрых перестроениях.

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