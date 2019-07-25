ТОП-10 стран по объему экспорта легковых автомобилей из России

сегодня, 09:15 1052 0

ТОП-10 стран по объему экспорта легковых автомобилей из России

Экспорт транспортных средств из России
Все оперативные данные

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 1 полугодии 2019 года из Российской Федерации в другие страны (кроме государств, входящих в Евразийский экономический союз) было экспортировано 19,5 тыс. легковых автомобилей. Это на 37% больше, чем за тот же период прошлого года.

Порядка 70% от данного объема приходится всего лишь на четыре страны. Лидерство в нынешнем году принадлежит Узбекистану, куда за 6 месяцев было ввезено около 4,3 тыс. машин российской сборки. На вторую строчку рейтинга опустился прошлогодний лидер – Чехия (4 тыс. шт.). Замыкает тройку лидеров Латвия (3 тыс. шт.), за которой располагается Азербайджан с результатом чуть более 2,1 тыс. единиц.

Показатели других стран выглядят заметно скромнее, а в ТОП-10 по объему экспорта легковых автомобилей из России за январь – июнь 2019 года также попадают: Словакия (851 шт.), Украина (787 шт.), Сербия (688 шт.), Венгрия (626 шт.), Болгария (355 шт.) и Монголия (302 шт.).

А вот какие модели, наоборот, появятся на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили экспорт украина чехия

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