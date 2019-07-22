Самарский рынок автомобилей с пробегом снизился на 4%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – июле текущего года объем вторичного рынка Самары составил 19 408 легковых автомобилей, что на 3,8% ниже показателя за тот же период 2018 года.

В марочной структуре здесь, как и в других городах-миллионниках, преобладают автомобили марки LADA – на их долю приходится 30% от всего объема перепроданных машин в Самаре. На втором месте, с большим отставанием от лидера, располагается бренд Chevrolet с долей 6,7%. Третье и четвертое место с небольшой разницей друг от друга занимают японская Toyota (6,1%) и корейская KIA (6%). Замыкает пятерку самых популярных марок Renault с показателем 5%. Таким образом, на эти пять марок приходится свыше половины (53,8%) вторичного авторынка Самары.

Какие модели с пробегом чаще других выбирали самарцы в январе – июле текущего года, можно узнать здесь.

Фото взято с сайта «Немига.Инфо»