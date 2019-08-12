Более 1,7 тысячи автомобилей Chrysler и Jeep попали под отзыв в России

сегодня, 16:15 1077 0

Более 1,7 тысячи автомобилей Chrysler и Jeep попали под отзыв в России

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Компания «ЭфСиЭй Рус» объявила об отзыве 1725 минивэнов Chrysler Pacifica, а также кроссоверов Jeep Grand Cherokee, Compass, Cherokee и Wrangler, реализованных с июля 2017-го по апрель 2018 года. Причиной отзыва стала проблема с программным обеспечением блока управления экстренными вызовами. Если после срабатывания системы экстренного вызова соединение обрабатывается или теряется, то не всегда срабатывает повторная попытка установления вызова, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях необходимо обновить программное обеспечение блока ЕАМ. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в июне компания «ЭфСиЭй Рус» объявила об отзыве 45 минивэнов Chrysler Pacifica, реализованных с декабря 2017 года. Причиной отзыва стало возможное ослабление затяжки болта крепления шарового шарнира нижнего правого рычага передней подвески в поворотном кулаке. Это может привести к самопроизвольному отделению поворотного кулака от нижнего правого рычага передней подвески. В результате поворотный кулак может развернуть, что может привести к потере контроля над автомобилем. На автомобилях должна быть произведена проверка правильности крепления шарового шарнира правого нижнего рычага передней подвески в поворотном кулаке, и болт крепления шарового шарнира будет заменен в нем на болт большого диаметра.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: отзыв премиум-марки chrysler jeep

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