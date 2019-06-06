Продажи китайских автомобилей в июле выросли на 11%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам июля 2019 года продажи новых автомобилей китайских марок в нашей стране составили 3265 единиц. Это на 11% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Лидером на этот раз стал Haval, продажи которого в июле выросли в 4,6 раза до 1 180 автомобилей. Второе место принадлежит Geely, реализация которого составила 790 машин, так же показав значительный рост (в 3,6 раза). Третьим стал Chery с результатом в 432 автомобиля (+7%). За ним следуют Lifan (323 шт.) и Changan (167 шт.), продажи которых в прошлом месяце снизились (-75% и -9% соответственно).

Реализация автомобилей других марок из КНР в июле текущего года выглядит так: DFM (132 шт.; +11%), FAW (109 шт.; -13%), Zotye (81 шт.; -71%), Foton (22 шт.), Brilliance (20 шт.; +43%) и Hawtai (9 шт.; -57%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что по итогам 7 месяцев продажи китайских автомобилей в РФ тоже находятся «в плюсе». Так, за этот период они составили 19287 единиц, показав рост на 1,4%.

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