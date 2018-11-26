В Берлине началось тестирование самоуправляемого микроавтобуса

сегодня, 08:38 160 0

В Берлине началось тестирование самоуправляемого микроавтобуса

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Жителям Берлина предоставлена возможность принять участие в тестировании самоуправляемого микроавтобуса в обычных дорожных условиях. Электрический автобус на шесть мест курсирует в берлинском районе Тегель между конечной остановкой 6-й линии метро и набережной Тегельского озера, пишет "Немецкая волна".

Автобус движется по заранее изученному маршруту длиной 1,2 км и останавливается на всех четырех остановках, всегда открывая двери для входа и выхода. Скорость движения не превышает 15 км/ч. Для поездок билетов не требуется. Среди пассажиров находится сопровождающий, который наблюдает за поездками и может вмешаться в случае проблемных ситуаций.

На основании тестирования, которое продлится до конца года, будут сделаны выводы, как функционирует это транспортное средство, как его сенсоры реагируют на окружающую среду и погоду и как пассажиры относятся к беспилотным поездкам.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: германия разработки беспилотники

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