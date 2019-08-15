В России продан 150-тысячный кроссовер Mitsubishi Outlander третьего поколения

Компания «ММС Рус» реализовала 150-тысячный кроссовер Mitsubishi Outlander третьего поколения с момента появления на рынке в июле 2012 года. Всего с момента старта продаж в России было продано свыше 250 тыс. автомобилей этой модели. Юбилейный Outlander 2.0 в комплектации Intense+ c полным приводом 4WD был продан в официальном дилерском центре «Автоцентр АНТ» в городе Барнаул, сообщает пресс-служба японской марки.

«Mitsubishi Outlander был и остается нашим флагманом продаж. Он составляет примерно 60% от всех наших продаж и входит в Топ-10 самых популярных кроссоверов в России. Не в последнюю очередь благодаря тому, что данная модель производится в России», – отмечает руководитель отдела продаж и регионального управления бизнесом «ММС Рус» Роман Толчеев.

Напомним, компактный кроссовер Mitsubishi Outlander официально появился в России в 2003 году. В сентябре 2010 года его производство было налажено на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, с тех пор в России продаются Outlander только локальной сборки. Третье поколение выпускается с 2012 года.В настоящий момент на предприятии производятся модели Mitsubishi Outlander и Pajero Sport в режиме полного цикла.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе кроссовер Mitsubishi Outlander получил в России новую комплектацию с комбинированной отделкой салона натуральной и синтетической кожей в бежевом цвете. Опция с бежевым салоном доступна только для комплектации Ultimate c бензиновым двигателем 2,4 л, автоматической коробкой передач и системой полного привода. Остальные опции, за исключением обивки сидений, в данной модели остаются без изменений. Цена новой комплектации составляет 2 млн 330 тыс. рублей без учета доплаты за цвет.

Также ранее российские дилеры Mitsubishi начали продажи обновленного кроссовера Mitsubishi Outlander с семью местами. Новая модификация предлагается в двух комплектациях: 2.0 Intense+ 4WD и 2.4 Ultimate 4WD стоимостью 2 млн 073 тыс. рублей и 2 млн 369 тыс. рублей соответственно. Таким образом, разница в цене между 5 и 7-местными салонами в одинаковых комплектациях составит всего 50 тыс. рублей.

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