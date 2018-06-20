Fiat отзывает в России около 250 внедорожников Freemont

Компания «ЭфСиЭй Рус» объявила об отзыве 246 внедорожников Fiat Freemont, реализованных с августа 2013-го по август 2014 года. Причиной отзыва является вероятность короткого замыкания с последующим прерыванием передачи данных от шин при активном Cruise Control и скорости автомобиля, ниже установленной. При этом в программном обеспечении контрольного модуля двигателя может остаться запрос на ускорение, что может привести к сохранению текущей скорости или ускорению автомобиля, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет проведена проверка и обновление программного обеспечения контрольного модуля двигателя при необходимости. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, внедорожник Fiat Freemont, созданный на базе американского минивэна Dodge Journey, продавался в России с июня 2013-го по март 2016 года. Автомобиль был доступен только с передним приводом и оснащался единственным бензиновым двигателем 2.4 л мощностью 170 л.с. в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Стоит отметить, что это уже вторая отзывная кампания автомобилей Fiat в текущем месяце. Так, ранее под отзыв попали 147 пикапов Fiat Fullback, реализованных с июня 2016 года. Причиной отзыва стало возможное несоответствие требованиям креплений боковых подножек, что может привести к отсоединению подножек от корпуса автомобиля. На автомобилях должна быть проведена замена заклепок креплений боковых подножек на болты.

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