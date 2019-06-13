Премиальная марка Exeed представила новый кроссовер LX

Премиальная марка Exeed, которая дебютировала на Шанхайском автосалоне 2019 со среднеразмерным кроссовером Exeed TX и его длиннобазной версией TXL, представила свою вторую модель. Ей стал кроссовер Exeed LX, созданный на основе кроссовера Chery Tiggo 7, который дебютировал в Китае три года назад и недавно вышел на российский рынок.

Как пишет издание «Авторевю», у этих моделей одно шасси и унифицированный кузов (это видно по форме дверных проемов и окон). Даже колесная база 2670 мм такая же, как у Tiggo 7 для Китая (у адаптированных машин для российского рынка указаны 2650 мм), а габариты отличаются незначительно: например, длина – 4533 вместо 4470 мм.

Дизайн же Exeed LX отличает «многослойная» решетка радиатора, светодиодные фары и 19-дюймовые колеса. А салон у новой модели полностью оригинальный: кожаная обивка и вставки «под дерево» соседствуют с двумя экранами диагональю 12,3 дюйма каждый, один отвечает за приборы, а на втором отображается медиасистема.

Exeed LX имеет сенсорный блок управления климат-контролем с двумя вращающимися рукоятками (почти как у автомобилей Jaguar и Land Rover) и крошечный селектор трансмиссии. Из оснащения – адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, система слежения за разметкой, автопарковщик и др.

Если Chery Tiggo 7 может иметь атмосферник 1.6 или турбомотор 1.5 мощностью не более 156 л.с., а в трансмиссии – «механика», вариатор или 6-ступенчатый преселективный «робот», то Exeed LX получил силовой агрегат старшей модели TX – это турбочетверка 1.6 TGDi мощностью 197 л.с. и 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод, как и у Tiggo 7, только передний.

На китайском рынке Exeed LX появится в сентябре, а впоследствии он должен добраться и до России. Напомним, компания Chery недавно объявила, что кроссоверы новой марки уже проходят сертификацию в нашей стране, старт продаж намечен на 2020 год. Впрочем, модельный ряд для российского рынка пока не обнародован.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте компания Chery представила в России новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 7. Стоимость модели составляет 1 млн 199 тыс. 900 рублей до 1 млн 369 тыс. рублей, без учета спецпредложений. В начальной версии Sport новый Chery Tiggo 7 оснащается бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 152 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач. В комплектациях Luxury и Elite кроссовер предлагается с бензиновым двигателем 2.0 литра с изменяемыми фазами газораспределения (DVVT), мощностью 122 л.с., вариатором (CVT) с двумя режимами (Eco и Sport).

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».