JAC наращивает поставки своих кроссоверов в Россию

Казахстанский завод «СарыаркаАвтоПром» в июле отправил на российский рынок 694 кроссовера JAC. Всего с начала года на экспорт ушло 1219 автомобилей этой марки, гласят данные Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ).

Напомним, в настоящее время модельный ряд JAC на российском рынке представлен кроссоверами JAC S3 и JAC S5 казахстанской сборки. Стоит отметить, что в августе российские дилеры JAC начали продажи кроссовера JAC S5 в обновленной версии. В дополнение к оснащению максимальной комплектации Intelligent она получила сдвижной люк в крыше и легкосплавные колеса диаметром 18 дюймов с шинами размерностью 225/55 R18. Помимо этого, в список опций JAC S5 Intelligent входят датчик света, сенсорный дисплей медиасистемы диагональю 7 дюймов, задние парктроники, система помощи при трогании на подъеме, кондиционер, зеркала с электроприводом и обогревом, и прочие опции. При этом цена автомобиля в расширенной комплектации не изменилась, и составляет 1 млн 069 тыс. рублей.

Между тем, в августе на заводе «СарыаркаАвтоПром» стартовала серийная сборка пикапов JAC T6, предназначенных для России. Продажи новинки на российском рынке начнутся с 1 сентября 2019 года. Стоимость JAC T6 составит от 1 млн 299 тыс. рублей до 1 млн 499 тыс. рублей. В продажу поступят версии с бензиновым и дизельным четырехцилиндровыми двигателями с турбонаддувом. Бензиновый мотор рабочим объемом 2,0 л развивает 177 л.с. и 290 Нм крутящего момента, дизель того же объема – 136 л.с. и 320 Нм соответственно. Оба двигателя поставляются исключительно с механической 6-ступенчатой коробкой передач, имеющей различные передаточные числа в зависимости от типа двигателя. В России JAC T6 будет предложен только с полным приводом, выполненным по классической для внедорожников схеме парт-тайм с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке.

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