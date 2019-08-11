Продажи Lamborghini в России за 7 месяцев выросли почти в 4 раза

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 7 месяцев 2019 года объем рынка новых автомобилей Lamborghini в нашей стране составил 88 экземпляров, что в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (23 шт.).

Столь впечатляющий рост во многом связан с появлением в линейке Lamborghini кроссовера Urus, обладателями которого за отчетный период стали 69 россиян. Таким образом, на эту модель пришлось порядка 80% от общего объема реализации марки.

На втором по популярности месте оказались спорткары Aventador, которые за январь - июль разошлись тиражом в количестве 11 единиц. За это время россияне также купили 8 экземпляров модели Huracan. Напомним, что в июне на рынке страны начали прием заказов на новую модель Lamborghini Huracan Evo – суперкар нового поколения с двигателем V10.

Больше всего новых автомобилей Lamborghini за 7 месяцев нынешнего года было приобретено в Москве (41 шт.), что составляет 47% от общего объема. Жители Санкт-Петербурга стали обладателями 14 таких машин. В Московской области обрели прописку еще 6 Lamborghini, 3 автомобиля отправились в Новосибирскую область, по 2 - в Томскую, Свердловскую, Челябинскую области, а также в Краснодарский край. Еще в 16 регионах было приобретено по одному такому люксовому автомобилю.

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