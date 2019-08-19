Mercedes-Benz представит в России новый микроавтобус Sprinter Tourist

Компания Mercedes-Benz Vans в рамках Международной выставки «Комтранс» в сентябре представит новый автобус Sprinter Tourist для премиальных перевозок. Как рассказал агентству «АВТОСТАТ» директор по маркетингу и продажам Mercedes-Benz Vans в России Мартин Пфаннкухен, для нового микроавтобуса специально разработаны особый дизайн и компоновка салона: пассажирский отсек отделен от водительского, анатомические сиденья повышенной комфортности с возможностью выдвижения в проход и новой отделкой. У каждого сиденья предусмотрены USB-розетки и столик с креплением для мобильных устройств. За климат в салоне отвечают конвекторные обогреватели и кондиционер с индивидуальными комфорт-блоками. Пол грузового отсека занижен, за счет этого появилось больше места для багажа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения в этом году стал самой продаваемой моделью марки и на российском рынке LCV. Напомним, в этом году был представлен Sprinter нового поколения, который имеет три типа привода, четыре варианта длины и три варианта высоты крыши, современные экономичные дизельные двигатели, механическую или автоматическую коробки передач. Версии с грузоподъемностью ниже 1 тонны (для въезда в пределы ТТК) или с полной массой 5,5 тонн (в пассажирском варианте) доступны в России с весны этого года. Для прагматичных клиентов разработано специальное предложение Limited Edition.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».