В половине российских регионов отмечен рост рынка новых автомобилей

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», рынок новых легковых автомобилей в России за 7 месяцев 2019 года показал снижение на 1,3%. Если рассматривать состояние рынка в разбивке по регионам, то падение зафиксировано только в 42 из них.

Соответственно в оставшейся половине наблюдается рост рынка новых машин. Сильнее всего он отмечен в Тыве – авторынок в этой республике за отчетный период вырос в 1,5 раза. На Камчатке продажи автомобилей увеличились на 22%, в Ненецком АО – на 20%. Если же рассматривать субъекты РФ, который входят в ТОП-30 крупнейших авторынков, то стоит отметить Красноярский край и Кемеровскую область (+16,5% и +10,9% соответственно).

Наибольшее рыночное падение отмечено в Дагестане (-22%). Авторынок Омской области (-14%) тоже упал более чем на 10%. В остальных регионах этот показатель меньше, но при этом сюда попали такие крупные рынки, как Москва (-5,2%) и Санкт-Петербург (-5%).

Более подробная информация о состоянии региональных авторынков содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

Какие новые модели легковых автомобилей можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок авторынка».