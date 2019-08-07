Выставка COMTRANS-2019 расширилась и изменила формат

С 3 по 7 сентября в «Крокус Экспо» (Москва) будет проходить очередная (16-ая) Международная выставка коммерческих автомобилей COMTRANS-2019 - крупнейшая в стране выставка автомобилей данного сегмента. В ней планируют принять участие около 230 компаний из 28 стран мира.

Свои достижения и новые разработки готовятся представить крупнейшие производители отрасли: КАМАЗ, Группа ГАЗ, Минский автомобильный завод (МАЗ), Mercedes-Benz RUS, Volvo Trucks, МАN Truck & Bus RUS, ISUZU RUS, IVECO, DAF Trucks RUS, Ford Turbo Trucks, Hyundai Truck and Bus RUS, Renault Trucks, FUSO, HINO, JAC, Foton, FAW, Yutong, Schmitz Cargobull, KRONE, Koegel, ЧКПЗ, Nursan, Wielton, Koluman, LOHR, JOST-RUS, ZF Friedrichshafen AG, Binotto, Hyva, Continental, Knorr-Bremse, SAF - Holland, Thermo King, BPW-OST, Webasto, MAHA, Carrier, Voith, FUWA, Camozzi и многие другие.

Площадь экспозиции составляет более 44 000 м2. Это на 10% больше, чем в 2017 году. Окрыленные успехом 2017 года, когда выставка продемонстрировала рекордную посещаемость, целый ряд компаний в этом году увеличили территории для показа своей техники: Volvo Trucks, DAF Trucks RUS, Минский автомобильный завод (МАЗ), IVECO, ISUZU RUS, Ютонг Центр Столица.

Серьезные изменения произошли и в наполнении деловой программы мероприятия. Впервые за всю историю выставки во время ее проведения в одном из залов (14 зал) в ежедневном режиме будет организована COMTRANS ARENA. Ее спикерами и модераторами будут выступать ведущие эксперты автомобильной индустрии и транспортной отрасли, руководители компаний-производителей, представители Министерства промышленности и торговли, Министерства транспорта и других государственных организаций. Организатором мероприятий деловой программы является компания ITEMF Expo совместно с Ассоциацией Европейского Бизнеса в России (АЕБ) при поддержке НП Объединение Автопроизводителей России (НП ОАР), Транспортной ассоциации Московской агломерации (ТАМА) и Международного союза автомобильного транспорта (IRU).

3 сентября на открытой площадке COMTRANS ARENA откроется 19-ая Церемония награждения победителей конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России»: лучших из лучших среди отечественных и иностранных производителей коммерческой техники выберут ведущие журналисты авторитетных независимых СМИ.

По окончании церемонии COMTRANS Arena станет платформой для панельных дискуссий.

В рамках сессии: «Взгляд в будущее производителей коммерческого транспорта» свое участие подтвердили спикеры: Александр Морозов (Минпромторг РФ), Сергей Когогин (ген директор КАМАЗа), Питер Андерсcон, (гендиректор Man Truck and Bus), Войцех Ровински (гендиректор Scania Rus), Андреас Дойшле (гендиректор Daimler Kamaz Rus), Сергей Яворский (гендиректор Volvo Vostok).

Аналитическую панель сессии «Прогноз развития российского рынка коммерческих автомобилей» модерирует исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. Подтверждены спикеры: Виктор Пушкарев (АВТОСТАТ), Татьяна Арабаджи (Russian Automotive Market Research), Григорий Микрюков (Аналитический центр при правительстве РФ).

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Для справки: COMTRANS-2019 включена в официальный календарь автомобильных выставок Международной организации автопроизводителей (OICA), проходит один раз в два года по нечетным годам и является крупнейшей в России и странах Восточной Европы выставкой коммерческих автомобилей. COMTRANS поддерживают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство Транспорта Российской Федерации, Министерство Энергетики Российской Федерации, Ассоциация Европейского Бизнеса (АЕБ) и др.