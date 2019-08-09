Ford Transit остается самой продаваемой иностранной моделью LCV в России

Самой продаваемой иностранной моделью в сегменте легкого коммерческого транспорта остается Ford Transit. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за семь месяцев реализация этой модели на российском рынке выросла на 15,4% и составила 6119 единиц. На втором месте среди иномарок идет Volkswagen Caravelle, чей результат составил 1340 машин (-13,1%). Замыкает тройку иностранных бестселлеров Hyundai H-1 с показателем 883 проданных автомобиля (+23,8%).

Напомним, производство Ford Transit налажено на заводе Ford Sollers в Елабуге по технологии полного цикла. В настоящее время на предприятии идет подготовка к производству обновленной версии Ford Transit. Изменения затронут части интерьера, цветовую палитру деталей экстерьера и отделки салона, а также пройдет модернизация отдельных элементов и дополнительное усиление кузова. Обновленные автомобили сойдут с конвейера завода в Елабуге уже в сентябре этого года.

Как сообщалось ранее, в планах совместного предприятия Ford Sollers увеличить объемы производства, что позволит Ford Transit не только сохранить позицию лидера среди иностранных моделей LCV на российском рынке, но и увеличить долю в сегменте.

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