«ГАЗель Next» остается самой продаваемой моделью на российском рынке LCV

Российские дилеры ГАЗ в июле реализовали 5139 легких коммерческих автомобилей, что на 1% выше показателя годичной давности. По итогам семи месяцев 2019 года продажи LCV Горьковского автозавода составили 31099 единиц (-3%), согласно данным АЕБ. Самой продаваемой моделью ГАЗа остается «ГАЗель Next», являясь лидером на российском рынке коммерческого транспорта в целом.

Как говорит генеральный директор АвтоСпецЦентр на Котляковке Роман Гидаятов, популярность «ГАЗелей» обусловлена несколькими факторами. Во-первых, изначально цена автомобиля одна из самых низких на рынке – стоимость начинается от 1,15 млн рублей, что на 20-30% ниже зарубежных аналогов. Свою роль играет цена запчастей (экономия в 3-5 раз по сравнению с иностранными авто), бюджетное ТО, а также стоимость страховки. «ГАЗели» хорошо приспособлены к российским дорогам, неблагоприятному климату, у них высокая грузоподъемность. Также стоимость проведения ремонтных работ наиболее конкурентная на рынке.

Напомним, на сегодняшний день семейство «ГАЗель Next» имеет широкий выбор модификаций и вариантов спецтехники, среди которых – грузовые и грузопассажирские модели, цельнометаллические фургоны и «комби», микроавтобусы с разным количеством мест, хлебные, промтоварные и изотермические фургоны, европлатформы, машины скорой помощи и школьные автобусы. Новейшей моделью в семействе «ГАЗель Next» стали грузовой фургон и микроавтобус на сверхдлинной колесной базе полной массой 4,6 т, продажи которых стартовали в 2019 году. Автомобили «ГАЗель Next» оснащаются четырьмя типами силовых агрегатов: бензиновым, дизельным и двумя вариантами газобензиновых двигателей, работающих на сжатом (метан) или сжиженном газе (пропан).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Горьковский автозавод ведет разработку низкопольного городского микроавтобуса. Новая модель будет отличаться просторным салоном повышенной комфортности, соответствовать требованиям программы «Доступная среда» и приспособлена для перевозки таких категорий пассажиров, как мамы с детскими колясками и люди с ограниченными возможностями. Производство и продажи низкопольных микроавтобусов могут начаться уже в 2020 году.

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