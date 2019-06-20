ТОП-10 автомобилей на авторынке Москвы

сегодня, 16:29 1251 0

ТОП-10 автомобилей на авторынке Москвы

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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Самой популярной моделью нового легкового автомобиля у жителей Москвы остается Volkswagen Polo. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «АВТОСТАТ». За 7 месяцев 2019 года москвичи приобрели 7533 таких седанов, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

А вот прошлогодний лидер – KIA Rio – наоборот растерял своих поклонников на столичном авторынке. В январе – июле его продажи снизились на 36% до 5295 единиц, что обеспечило корейской модели лишь второе место. Третью позицию на рынке новых автомобилей Москвы уверенно удерживает корейский кроссовер Hyundai Creta – 4565 единиц, что соответствует уровню прошлого года.

В ТОП-10 столичного авторынка также вошли: Hyundai Solaris (4000 шт.; -24%), Skoda Octavia (3846 шт.; +1%), Toyota Camry (3529 шт.; +16%), Skoda Rapid (3412 шт.; +10%), Volkswagen Tiguan (3378 шт.; -3%), Nissan Qashqai (3121 шт.; +43%) и KIA Optima (3008 шт.; +39%).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: АВТОСТАТ

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