В Краснодаре продажи автомобилей с пробегом выросли на 3%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – июле текущего года на вторичном рынке Краснодара был реализован 25 671 автомобиль, что на 2,9% превышает показатель за тот же период прошлого года.

Лидером среди марок здесь, как и в других городах-миллионниках, стала отечественная LADA – ей принадлежит 14,2% от всего объема перепродаж машин в Краснодаре. На втором месте – корейский бренд Hyundai с долей 8,5%. Третье и четвертое места с небольшой разницей занимают японская Toyota (7,7%) и корейская KIA (7,4%). Замыкает пятерку самых популярных марок Nissan с показателем 6,6%. Таким образом, на эти пять брендов приходится около 45% вторичного авторынка Краснодара.

Какие модели с пробегом чаще других выбирали жители этого города в январе – июле текущего года, можно узнать здесь.

Фото взято с сайта «Кубанские новости»