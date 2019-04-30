Volkswagen представит кросс-кабриолет T-Roc

Компания Volkswagen расширяет сегмент SUV новым T-Roc в кузове кабриолет, который будет представлен на автосалоне во Франкфурте. Старт продаж в Европе запланирован на весну 2020 года, сообщает пресс-служба немецкий марки.

Новая версия модели T-Roc оснащена полностью автоматизированной мягкой крышей, которая откидывается всего за девять секунд. Более того, с помощью электромеханического привода складной конструкцией можно управлять даже во время движения автомобиля на скорости до 30 км/ч.

Надежная система защиты от опрокидывания, представленная специальными выдвижными элементами, расположенными за задними сиденьями, обеспечивает безопасность водителя и пассажиров T-Roc Cabriolet. Система за долю секунды поднимается в области задних подголовников, если заданная величина бокового ускорения превышена или зафиксирован крен автомобиля. Кроме того, конструкция T-Roc Cabriolet укреплена усиленной рамой ветрового стекла.

Благодаря опционально доступной информационно-развлекательной системе последнего поколения (MIB3), включающей встроенный модуль онлайн-подключения и карту eSIM, кабриолет всегда подключен к Интернету. Информация отображается на 8-дюймовом экране, а если автомобиль укомплектован доступной в качестве опции интерактивной приборной панелью Active Info Display с экраном 11.7 дюймов, это позволит создать приборную панель в цифровом виде.

T-Roc Cabriolet представлен в двух комплектациях – Style и R-Line. Последняя включает в себя дополнительные элементы экстерьера и интерьера R-Line, которые предлагаются в качестве опции.

Спортивный облик автомобиля также подчеркивают противотуманные фары, спортивная ходовая часть и рулевое управление с переменным передаточным отношением, которое изменяется в зависимости от скорости движения.

Линейка силовых агрегатов модели T-Roc Cabriolet с передним приводом включает два бензиновых двигателя с турбонаддувом мощностью 115 л.с. и 150 л.с. В стандартную комплектацию автомобиля с трехцилиндровым двигателем мощностью 115 л.с. и более мощным 150-сильным четырехцилиндровым двигателем входит 6-ступенчатая механическая коробка передач. Семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением доступна в качестве опции.

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