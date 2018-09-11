KIA разработает кроссовер на базе Rio

Компания KIA приняла решение разработать новый компактный кроссовер, который будет построен на базе хэтчбека Rio. Основным конкурентом новинки называется Volkswagen T-Cross. По данным издания Autocar, машина может получить название XRio по аналогии с XCeed.

Как пишет портал Autonews.ru, окончательного решения по проекту еще нет. Однако, по словам главного операционного директора KIA Europe Эмилио Эрреры, топ-менеджеры уже изучают план разработки нового кроссовера. В случае если проект увидит зеленый свет, XRio станет самым маленьким вседорожником корейского бренда. В модельной линейке KIA кроссовер займет место на ступень ниже Stonic, который использует ту же платформу, что и Rio.

В июне компания KIA официально представила новый кроссовер, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения под названием XCeed. В линейке южнокорейской марки автомобиль занял место между моделями Stonic и Sportage.

А в августе KIA начала производство нового глобального кроссовера KIA Seltos, который в 2020 году появится и на российском рынке. Информация о вариантах двигателей, трансмиссий и оснащении новинки для нашей страны будет объявлена ближе к старту продаж. Как считает директор по маркетингу «Объединенной Автомобильной Корпорации – РРТ» Сергей Новосельский, Seltos займет как раз пустующую нишу между Sportage и Rio X-Line.

«Частично KIA Seltos перетянет потенциальных покупателей модели Sportage, так как ее стоимость будет дешевле. Наверное, внутри бренда оттянет и тех, кто был готов купить модель Soul. Основным конкурентом среди моделей других брендов может стать Hyundai Creta, возможно, Renault Kaptur», – говорит генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

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