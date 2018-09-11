KIA разработает кроссовер на базе Rio

сегодня, 15:34 541 0

KIA разработает кроссовер на базе Rio

Обзор автомобильного рынка России
Все ежемесячные обзоры

Компания KIA приняла решение разработать новый компактный кроссовер, который будет построен на базе хэтчбека Rio. Основным конкурентом новинки называется Volkswagen T-Cross. По данным издания Autocar, машина может получить название XRio по аналогии с XCeed.

Как пишет портал Autonews.ru, окончательного решения по проекту еще нет. Однако, по словам главного операционного директора KIA Europe Эмилио Эрреры, топ-менеджеры уже изучают план разработки нового кроссовера. В случае если проект увидит зеленый свет, XRio станет самым маленьким вседорожником корейского бренда. В модельной линейке KIA кроссовер займет место на ступень ниже Stonic, который использует ту же платформу, что и Rio.

В июне компания KIA официально представила новый кроссовер, построенный на базе хэтчбека Ceed третьего поколения под названием XCeed. В линейке южнокорейской марки автомобиль занял место между моделями Stonic и Sportage.

А в августе KIA начала производство нового глобального кроссовера KIA Seltos, который в 2020 году появится и на российском рынке. Информация о вариантах двигателей, трансмиссий и оснащении новинки для нашей страны будет объявлена ближе к старту продаж. Как считает директор по маркетингу «Объединенной Автомобильной Корпорации – РРТ» Сергей Новосельский, Seltos займет как раз пустующую нишу между Sportage и Rio X-Line.

«Частично KIA Seltos перетянет потенциальных покупателей модели Sportage, так как ее стоимость будет дешевле. Наверное, внутри бренда оттянет и тех, кто был готов купить модель Soul. Основным конкурентом среди моделей других брендов может стать Hyundai Creta, возможно, Renault Kaptur», – говорит генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: внедорожники разработки suv кроссоверы kia kia rio

Новости на тему

ТОП-10 автомобилей на авторынке Москвы

сегодня, 16:29

Все новости

Статьи на тему

Vesta идет на обгон («РБК»)

11 сентября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 автомобилей с автоматической трансмиссией на рынке РФ

8 августа 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью