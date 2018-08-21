Honda показала обновленный хэтчбек Civic

Компания Honda представила хэтчбек Civic 2020 модельного года для американского рынка. Автомобиль получил локальные изменения – пересмотрено оформление передних противотуманных фар, изменен дизайн бамперов, а корпус фар и фонарей затонирован. Кроме того, обновился салон, а базовый мотор теперь можно заказать с 6-ступенчатой механической коробкой передач, пишет портал Motor.ru.

Инженеры Honda говорят, что с рестайлингом хэтчбек прибавил в виброакустическом комфорте. Увеличилось разнообразие вариантов отделки салона и было пересмотрено оснащение комплектаций. Медиасистема с 7-дюймовым экраном, запуск двигателя с кнопки, функция бесключевого доступа и аудиосистема с восемью динамиками теперь входят в базовое оснащение, а топовые версии получили мультиконтурные передние сиденья с восьмипозиционной электрорегулировкой.

Технически Civic 2020 модельного года отличается улучшенной светодиодной оптикой. А вот гамма двигателей не изменилась: в Америке хэтчбек по-прежнему можно заказать только с 1,5-литровым турбомотором, мощность которого зависит от выбранной комплектации (176 или 183 л.с.). Для исполнений LX, EX и EX-L предложен вариатор, для Sport и Sport Touring – еще и 6-ступенчатая «механика».

В Европе линейка моторов отличается и включает в себя литровый VTEC Turbo (126 л.с. и 200 Нм момента), 1.5 VTEC Turbo (182 л.с. и 240 Нм момента) и дизель 1.6 i-DTEC (120 л.с. и 300 Нм момента). Бензиновые хэтчбеки оснащаются «механикой» или вариатором, дизельные – ручной или 9-диапазонной автоматической трансмиссией.

Российским потребителям новинку можно не ждать, так как на нашем рынке седаны и хэтчбеки Honda официально не продаются с 2015 года. Нынешняя линейка в России состоит только из кроссоверов – в нее входят CR-V и восьмиместный Pilot.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».