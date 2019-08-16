Audi в 2020 году обновит модельный ряд в России

Компания Audi в 2020 году намерена значительно расширить модельный ряд на российском рынке. Как пишет издание «Авторевю» со ссылкой на дилеров марки, в первом квартале будущего года в России появятся обновленный кроссовер Q7, полноприводный Q3, обновленный седан A4, дизельные A6 и A7, а также «заряженные» модели S6/S7. Во втором квартале 2020-го ожидаются обновленный кросс-универсал Audi A4 Allroad, купеобразный паркетник Q3 Sportback, электромобиль e-tron, а также целый ряд «горячих» моделей: легковые RS6 и RS7 (они еще даже не представлены), SQ7 и SQ8.

В планах на второе полугодие – российский дебют Audi S4. Кроме того, компания рассчитывает возобновить продажи спорткаров Audi TT (включая TT RS) и Audi R8. Однако не все пожелания российских покупателей будут удовлетворены. Например, дизельная версия кроссовера Audi Q5 до сих пор не подтверждена для России, а кросс-универсал A6 Allroad нового поколения хоть и ожидается, но с неясными сроками поставки. Кроме того, обновленный кроссовер Audi Q7 появится в России с единственным мотором 3.0 TDI, а паркетник Audi Q3 второго поколения доберется до нашей страны в октябре этого года с безальтернативным двигателем 1.4 TFSI и передним приводом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года в России было продано 8596 автомобилей с четырьмя кольцами на радиаторной решетке, что на 1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Как считает директор филиала «Авилон. Ауди» Ренат Тюктеев, продажи Audi будут устойчивы за счет новых доступных моторов на Q8 и А6, а также выхода нового Q3. Кроме того, по его словам, импортер Audi объявил о снижении с 1 августа более чем в 3 раза кредитной ставки по программе Audi Credit с 9,9% до 3%.

Какие модели Audi (и не только) можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».