За 7 месяцев россияне купили 3,86 млн легковых автомобилей

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», суммарный рынок новых и подержанных легковых автомобилей в РФ за 7 месяцев 2019 года составил 3,86 млн единиц. Это всего на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что рынок автомобилей с пробегом в России сейчас в 3,5 раза больше, чем продажи новых автомобилей. Лидер на обоих рынках прежний – отечественная марка LADA. На ее долю приходится почти каждый четвертый автомобиль (24,4%), регистрируемый в российских отделениях ГИБДД.

В ТОП-10 самых популярных брендов в «суммарном зачете» также входят: Toyota (10,1%), KIA (6,7%), Hyundai (6,4%), Nissan (5,3%), Renault (4,9%), Volkswagen (4,6%), Chevrolet (3,7%), Ford (3,5%) и Mitsubishi (2,9%).

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