Доступность бензина в регионах может вырасти, но везде по-разному

Жители Крайнего Севера на свои среднемесячные зарплаты могут купить больше бензина, чем, например, на Северном Кавказе или даже в Москве. Такие данные озвучило РИА Новости, опираясь на исследование, проведенное РИА "Рейтинг" по цифрам Росстата. Эксперты составили рейтинг доступности бензина по регионам, предварительно разделив среднемесячный заработок (за вычетом НДФЛ) на местную цену бензина АИ-92 - по состоянию на конец июля 2019 года.

В итоге сложилась таблица, во главе которой оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь, как показывает исследование, в конце июля на среднемесячную зарплату можно было приобрести 2080 литров бензина вышеуказанной марки. Отметим, что при этом цена бензина за литр здесь оказалась одна из самых низких в региональном списке - 40,84 руб. (в категории "до 41 рубля" такие низкие цены установлены всего в 4 регионах). При этом за год она, в отличие от многих других субъектов РФ, не повысилась, а даже несколько упала (-1,7%). Этот округ по доступности бензина сумел опередить даже Москву - она в рейтинге лишь на втором месте: здесь за среднемесячную зарплату можно приобрести 1798 литров.

В перечне регионов, в которых за среднемесячную зарплату можно приобрести более 1000 литров бензина АИ-92, также оказались: Ненецкий АО, Чукотский АО, Магаданская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский округ и Камачатский край, Санкт-Петербург и Мурманская область, Республика Саха, Московская область, Республика Коми.

Меньше всего топлива могут приобрести жители Дагестана (514 л), Карачаево-Черкессии (520 л), Кабардино-Балкарии (525 л), Адыгеи (547 л) и Ивановской области (547 л).

Согласно исследованию, самая высокая цена на бензин АИ-92 - 56 рублей за литр - зафиксирована на Чукотке. Самая низкая - 39,62 рубля - в Челябинской области. Что касается роста цен в течение года, то, судя по таблице, с начала 2019 года в большинстве регионов (75 из 85) цена на бензин указанной марки выросла в диапазоне от +0,2% (Москва) до +4,1% (Мордовия). И только в десяти субъектах она снизилась: от -0,4% (Иркутсткая обл.) до -4% (Забайкалье).

Эксперты, на которых ссылается агентство, полагают, что по итогам 2019 года за счет административных методов сдерживания рост цен на бензин будет примерно соответствовать инфляции, то есть составит не более 4 - 5%. При этом рост заработной платы, учитывая ее динамику в первом полугодии, может составить в среднем по стране около +7%. Таким образом, доступность бензина может вырасти, но в разных регионах ситуация будет выглядеть по-разному.