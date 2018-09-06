Дилеры АВТОВАЗа заменят поворотники на 11 тыс. автомобилей LADA Granta

АВТОВАЗ не подтвердил отзыв более 11 тыс. автомобилей LADA Granta для замены поворотников, отмечая, что речь идет лишь о сервисной кампании по устранению дефектов.

Представитель АВТОВАЗа заявил агентству "Интерфакс", что сервисная кампания по обслуживанию автомобилей проходит во время очередного техосмотра и не является полноценным отзывом партии, поэтому сообщения об отзыве автомобилей не соответствует действительности.

Ранее представители трех официальных дилеров LADA сообщили "Интерфаксу" о получении предписания о замене поворотников на более 11 тыс. автомобилей LADA Granta. Некоторые из них отметили, что речь идет об отзыве автомобилей, который касается LADA Granta, отгруженных дилерам с начала февраля по конец марта текущего года. По словам собеседников агентства, есть вероятность растрескивания пластика поворотников при попадании влаги. Дилеры поменяют уплотнитель и боковой указатель поворота.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года новая LADA Granta стала самой продаваемой моделью в России. Реализация автомобилей этого семейства выросла на 40% и составила 74634 единицы. В настоящее время стоимость седан LADA Granta начинается от 444,9 тыс. рублей. Напомним, в июне АВТОВАЗ начал продажи нового внедорожного универсала LADA Granta Cross.

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