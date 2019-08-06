Дилеры рассказали о рыночных перспективах Aurus Senat

Уже на этой неделе, 23 августа, в Москве откроется первый шоу-рум российской люксовой марки Aurus. По предварительным данным, стоимость представительских седанов Aurus Senat будет начинаться от 18 млн рублей.

Как говорит руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян, столь высокая цена Aurus Senat обусловлена, в первую очередь, текущим статусом проекта в отношении объемов производства. Фактически сейчас автомобиль является продуктом штучного производства, что автоматически означает гораздо более высокую конечную стоимость по сравнению с серийным производством.

«Сейчас к конкурентам Aurus Senat можно отнести модели Bentley Mulsanne, а также топ-версию Mercedes-Benz Maybach S650, несмотря на то, что последняя оснащена 12-цилиндровым двигателем. Впоследствии, при условии снижения цены за счет начала серийного производства, круг конкурентов может быть расширен: в него могут войти модели Mercedes-Benz Maybach с 8-цилиндровыми двигателями, а также другие топ-версии моделей F-сегмента», – комментирует Константин Авакян.

По оценкам директора дилерских центров КЛЮЧАВТО Дивизиона «Краснодар-ЮГ» Дмитрия Шевченко, в первые два – три года объем продаж седана Aurus Senat может составить 200 – 300 автомобилей в год. Новинка, несомненно, получит свою долю рынка, при этом большим значением для развития марки будет развитие дилерской сети. Что касается, экспортного потенциала Aurus Senat, то основными рынками могут стать дружественные в геополитическом плане страны.

В свою очередь, операционный директор дивизиона компании «АВИЛОН» Вагиф Бикулов говорит, что в компании видят огромный интерес со стороны клиентов, которые ждут возможности заказать автомобиль в индивидуальной комплектации и понимания по срокам поставки. «Основными конкурентами Aurus станут немецкие и британские премиальные бренды, у которых есть предложения в сегменте выше 10 млн рублей, а также люкс-марки, где стоимость автомобилей колеблется в границах от 15 до 30 млн рублей. Aurus Senat, безусловно, привлечет внимание этой аудитории, и роскошный седан станет одним из автомобилей в парке этих клиентов», – полагает Вагиф Бикулов.

Подробнее о целевой аудитории Aurus Senat и рыночных перспективах новой модели на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».