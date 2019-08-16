Hyundai поднял цены на Solaris, Elantra и Santa Fe

На основе данных мониторинга цен на новые автомобили в России, проводимого экспертами сайта «Цена Авто», было зафиксировано подорожание трех моделей корейского бренда Hyundai на сумму от 2 до 20 тыс. руб. Рост цен связан с появлением в продаже автомобилей 2020 модельного года. Он затронул большинство комплектаций седанов Solaris и Elantra, а также универсала Santa Fe.

Минимальную прибавку в 2 – 7 тыс. руб. получил седан Solaris – 11 из 15 его комплектаций стали дороже на эту сумму. Рост цен на другой седан, Elantra, составил 10 тыс. руб., а сильнее всего подорожал кроссовер Santa Fe – дизельные и бензиновые версии этой модели прибавили 10 – 20 тыс. руб.

Как теперь выглядят новые цены на эти модели можно узнать здесь.