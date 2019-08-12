LADA Granta получит новую версию Drive Active

Седан LADA Granta, лишившийся после рестайлинга "заряженной" версии Sport, получит исполнение Drive Active, на которое выдано одобрение типа транспортного средства. Когда новинка появится в продаже, пока неизвестно.

Заявителем и изготовителем Granta Drive Active выступает компания ООО "Лада Спорт", которая в настоящее время мелкосерийно производит Vesta Sport. Как и предполагалось, новинка не получила форсированного двигателя и модернизированных трансмиссии, подвески, тормозной системы, пишет "Российская газета".

Небольшие различия по габаритам можно объяснить, по крайней мере, новыми бамперами и другими шинами в базовой комплектации. Так, длина седана LADA Granta - 4268 мм, ширина - 1700 мм, высота - 1500 мм. Параметры Granta Drive Active соответственно: 4280 х 1700 х 1450 мм. Также есть небольшая разница в ширине колеи передних колёс: 1436 против 1430 мм - у новинки на 6 мм больше.

Под капотом LADA Granta Drive Active установлен 106-сильный двигатель объемом 1,6 л, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Также стоит обратить внимание на разницу в системе зажигания: у обычной Granta она электронная, со статическим распределителем, а у Drive Active - микропроцессорная. Согласно документу, для LADA Granta Drive Active предусмотрены шины 185/55 R15.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года новая LADA Granta стала самой продаваемой моделью в России. Реализация автомобилей этого семейства выросла на 40% и составила 74634 единицы. В настоящее время стоимость седан LADA Granta начинается от 444,9 тыс. рублей. Напомним, в июне АВТОВАЗ начал продажи нового внедорожного универсала LADA Granta Cross.

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