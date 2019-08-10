Продажи Datsun в июле выросли на 34%

сегодня, 13:30 281 0

Продажи Datsun в июле выросли на 34%

Обзор автомобильного рынка России
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По итогам прошлого месяца в России было реализовано 1916 новых автомобилей японской марки Datsun. Это на 34% больше, чем в июле 2018 года.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», 85% от этого количества пришлось на седан on-DO, который за месяц разошелся тиражом в 1623 экземпляра. Соответственно оставшиеся 15% – это продажи хэтчбека mi-DO (293 шт.). Напомним, что Datsun представлен на российском рынке только двумя моделями, которые производятся в Тольятти на мощностях АВТОВАЗа.

Если рассматривать статистику за 7 месяцев 2019 года, то здесь у японского бренда тоже наблюдается серьезный рост. Так, за этот период продажи Datsun составили 12660 автомобилей, что на 27% выше результата годичной давности.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи datsun datsun mi-do datsun on-do

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